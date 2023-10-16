عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ معبر رفح من الأراضي الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

نشرت قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ معبر رفع الفلسطيني.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال في وقت سابق من اليوم، إن الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تجعل من الصعب للغاية استخدام معبر رفح.

واضاف أنه لا يوجد تقدم بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

بدوره، أعلن مسؤول فلسطيني، أن سلطات الحدود لم تتمكن من إصلاح الأضرار في معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع مصر جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المسؤول لشبكة “سي إن إن”، إن “الأضرار لعبت دوراً في تأخير فتح الحدود بين مصر وغزة”، مضيفا أن “المخاوف من وقوع مزيد من الضربات في المنطقة المجاورة أوقفت أي جهود لإصلاح الأضرار التي الحقتها بالضربات الجوية السابقة”.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بقيام طائرات الاحتلال بغارة جديدة على معبر رفح، حيث قال التلفزيون الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قصفت مجددا معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة. 

الأمم المتحدة تكشف سبب تأخر فتح معبر رفح

الأمم المتحدة: لا تقدم بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

كان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن المسؤولين الأمريكيين قريبين من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية.

وحسب شبكة “سي ن إن” الأمريكية، قال المسؤول إنه بسبب “التهديدات الأمنية الحادة” بالقرب من المعبر، فإن أقرب مدينة يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الوصول إليها من رفح هي مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد حوالي 150 ميلا من الحدود.

معبر رفح إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

موضوعات متعلقة

المياه نفدت.. الأمم المتحدة تكشف كارثة في قطاع غزة

تركيا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.. تفاصيل

شاهد| مظاهرات في أمريكا تندد بدعم إدارة بايدن لإسرائيل

بدء المناورات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

إسرائيل: زيارة الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية استراتيجية.. وحزب الله يحاول صرف انتباهنا

الأمم المتحدة تكشف سبب تأخر فتح معبر رفح

حماس ترسل صورا لعائلة أحد الأسرى الإسرائيليين.. وتكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

خطة إجرامية.. باحث روسي يكشف نوايا إسرائيل خلال الأيام المقبلة

تقارير: الولايات المتحدة في طريقها لتنفيذ عقوبات جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين

أحمد موسى: مفيش دولة جيشها جاهز غير مصر.. ومستعدين لـ أسوأ سيناريو

مشعل: رفض التهجير من غزة مصلحة قومية عربية ويضر بالأمن القومي المصري

المتحدث باسم حماس: 250 أسير إسرائيلي لدى الحركة

«100 يوم صحة»: تقديم 629 ألفا و666 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلاله تسعيناتية

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد ضغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ