الدقهلية .. حملات لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين

نظمت الادارة العامة للاعلانات بالدقهلية باشراف محمد البدوي مدير عام الادارة، زيارات ميدانية علي الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال ادارة الاعلانات بالمحافظة لاختيار اماكن ملائمة لتنفيذ اعلانات بها حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

أوضح مدير الاعلانات انه تم تنفيذ زيارة بالشوارع والميادين الرئيسية بمركز ومدينة ميت غمر علي الطبيعة بالتنسيق استهدفت الزيارة اختيار اماكن مناسبة بالشوارع والميادين الرئيسية لوضع الاعلانات بها من خلال طرح حق استغلال تلك المواقع الاعلانية بمزايدة علنية عامة، وذلك في اطار خطة المحافظة علي المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

أوضح التقرير الذي عرضه مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تمت المعاينة علي الطبيعة لعدد من الاماكن لتنفيذ اعلانات بها وكذا تمت ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق مركز ومدينة ميت غمر عبارة عن بوابات اعلانية مخالفة وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر وتم التحفظ علي الاعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة وذلك بمشاركة فريق ادارة الاعلانات بالمحافظة وممثلي الادارة برئاسة مجلس مدينة ميت غمر.

يذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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