وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد المصري للكاراتية

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم /الإثنين/ مع الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد؛ لبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2025، والتي ستكون بمشاركة 100 دولة و2000 لاعب.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر أصبحت قبلة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية بعد امتلاك مصر للعديد من البنية الرياضة الضخمة والدعم السياسي الغير محدود للرياضة المصرية.



وحرص وزير الرياضة - على هامش اللقاء - على الالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب المصري للكبار ودعمهم والمتواجدين حاليا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي؛ وذلك استعدادا لخوضهم بطولة العالم للكبار، والتي ستنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بودابست بالمجر، وطالبهم صبحي بتحقيق العديد من الميداليات وتربعهم على عرش منصات التتويج .



وكان الاتحاد الدولي للكاراتيه - برئاسة أنطونيو سبينوس - قد أرسل خطابًا إلى نظيره المصري، يتضمن الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم المقرر إقامتها عام 2025.