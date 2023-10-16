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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس اتحاد المستثمرات العرب: الدورة 26 لمؤتمر الاتحاد تركز على قضايا الاقتصاد والاستثمار

الدكتورة هدى يسى
الدكتورة هدى يسى

كشفت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، تفاصيل الدورة 26 لمؤتمر اتحاد السيدات العرب، والذي يأتي تحت شعار "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى - الشباب محور التنمية فرص وتحديات"، والذي يأتي بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وبرعاية مجلس الوزراء  المصرى وجامعة الدول العربي.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في تصريح خاص ل صدى البلد، أن تلك الدورة تناقش العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها تشجيع الاستثمار والتعاون الدولي، وكذلك دور الشباب في عملية التنمية، مشيرة إلى أن المؤتمر له بعد الاقتصادي من الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في ظل المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر.

وأوضحت أنه سيتم عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في جامعة الدول العربية باعتبارها بيت العرب، وبعدها انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الذي ينظم مع المؤتمر في مدينة شرم الشيخ مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أن تلك الدورة تحظى بمشاركة دولية واسعة، حيث يشارك فيها نحو 34 دولة، حيث يشارك في المؤتمر دبلوماسيون وسفراء وشخصيات عامة من العديد من دول العالم.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق مبادرة "عشانك يا بلدي" التي تستهدف تشجيع السياحة العلاجية في ظل ما تتمتع به مصر من العديد من أماكن السياحة العلاجية، لافتة الى أنه سيتم تنظيم مسيرة في مدينة شرم الشيخ ايام المؤتمر دعما لتلك المبادرة.

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