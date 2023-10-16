سلطنة عُمان تواصل مساعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

التقى الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان بالسفير الدكتور تيسير فرحات، سفير دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عُمان.
وتم خلال اللقاء التأكيد على موقف سلطنة عُمان الداعم للموقف الفلسطيني وقضيته العادلة وشرح الوكيل الجهود العمانية واتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وقتل الأبرياء في غزة و وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية ورفض محاولات تهجير سكان القطاع.
ومن جانبه عبر السفير عن تقدير السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لموقف سلطنة عُمان والجهود التي تقوم بها ، وعن ارتياحه لما يشاهده من مبادرات وتضامن المواطنين العمانيين باتجاه ما يتعرض له سكان غزة من قتل وتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.