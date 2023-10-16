سلطنة عُمان تواصل مساعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

التقى الشيخ ‎خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان بالسفير الدكتور تيسير فرحات، سفير دولة ‎فلسطين المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء التأكيد على موقف سلطنة عُمان الداعم للموقف الفلسطيني وقضيته العادلة ‏وشرح الوكيل الجهود العمانية واتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وقتل الأبرياء في ‎غزة و وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية ورفض محاولات تهجير سكان القطاع.

‏ومن جانبه عبر السفير عن تقدير السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لموقف سلطنة عُمان والجهود التي تقوم بها ، وعن ارتياحه لما يشاهده من مبادرات وتضامن المواطنين العمانيين باتجاه ما يتعرض له سكان ‎غزة من قتل وتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.