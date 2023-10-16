عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة ولاد الأرض ودورها في المقاومة ضمن أنشطة قصور الثقافة بالسويس

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة السويس مجموعة من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ خلال شهر أكتوبر الحالي.

وشهدت مدرسة التمريض لقاء بعنوان "فرقة ولاد الأرض ودورها في المقاومة"، تحدث خلاله الأديب والشاعر أحمد أبو سمرة، عن دور الفرقة التي انطلقت من مدينة السويس، مشيرا أنها لم تكن مجرد فرقة موسيقية بقدر ما كانت حالة مقاومة ضد الاحتلال.

أكد خلال حديثه أن الفرقة كانت بمثابة الصوت الذي يحث الناس على الصمود خلال حرب الاستنزاف، وقدمت الكثير من الأغاني الوطنية، وتحدث عن كابتن غزالي مؤسس الفرقة وعن نجاحها في جمع عدد كبير من شعراء مصر وفنانيها ورموزها الوطنية ومنهم عبد الرحمن الأبنودي، وشعراء السويس عطية عليان وكامل عيد، وكيف بثت الفرقة روح المقاومة والأمل في مواجهة العدو.

جاء اللقاء بالتعاون بين إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ونفذ في إطار احتفالات قصور الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي سياق برامج الفرع برئاسة عبد المنعم حلاوة، شهدت مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين محاضرة بعنوان "مخاطر الذكاء الاصطناعي" تحدثت خلالها د.حنان الأمير، عن سلبيات عن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إنجازه الكثير من المهام بشكل فعال، ومنها تقليل العمالة، قتل الإبداع لدى العنصر البشري، ارتفاع تكلفة التنفيذ، وانعدام الخصوصية الشخصية.

واحتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية، عقد لقاء بمدرسة سعيد البشتلي الابتدائية بعنوان "أهم المشكلات الصحية التي تواجه المرأة الريفية" تحدث خلاله سيد صابر، عن الوعي الغذائي لدى الأسرة الريفية، والأمراض المنتشرة في المناطق الريفية وأهم طرق الوقاية منها.

فرع ثقافة السويس اللقاءات والمحاضرات التثقيفية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة ولاد الأرض فرقة موسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

ترشيحاتنا

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

تعليق قوي من تريزيجية على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

لا تتحدث عن الصعايدة..عمر هريدي يوجه رسالة قوية لحسين لبيب

ميدو يتغنى بـالشناوي والنني بعد مباراة مصر والجزائر

هل تحضر إيران قمة القاهرة «السبت»؟.. 3 سيناريوهات لحل أزمة إسرائيل وفلسطين

عمر هريدي: الزمالك بقي سويقة وأملك برنامجا إنتخابيا لخدمة المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ