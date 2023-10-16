عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يناقش خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

عقد المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مجدي وبحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ، وبحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء د.رضا فرحات واللواء احمد زغلول ، واحمد خالد ،واحمد عمران ، ومحمد رمضان وعبدالعزيز بليغ و سليمان العبادى.

 تم توزيع المهام علي أعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الحزب خلال فترة الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة.

 تم تكليف أحمد خالد نائب رئيس الحزب لشئون المتابعة ومسؤل غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية،  باستكمال تشكيل غرفه عمليات الحزب الخاص بالانتخابات الرئاسية وتقديمة لبرنامج دعم الرئيس واستعانته بكوادر وقيادات الحزب المطلوبة لهذا الغرض.

وتشمل الخطة الحزبية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقد مؤتمرات حزبية توعوية و بمجرد بدء الدعاية الانتخابية قانونيا في المرحلة الحالية تجهيز كوادر الحزب بالمحافظات والقواعد الحزبية استعدادا  لفترة الحشد وتوزيع المهام خلال ثلاث ايام.

كما تم تشكيل مكتب تنفيذى مصغر للمتابعه اليوميه واداراة شئون الحزب اليوميه مشكل من ،د.مجدى مرشد،و اللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء د. رضا فرحات واللواء احمد زغلول ،واحمد خالد ويتم عقد اجتماع المكتب التنفيذى كاملا كل اسبوع لمتابعة شئون الحزب اسبوعيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي مباراة السويد وبلجيكا بعد إطلاق النار في بروكسل

تخفيضات 35%.. أسعار الدواجن والأرز بعد مبادرة خفض الأسعار

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

سر نبؤة محمود ياسين لـ إيهاب فهمي.. وموقف حدث لابنته رانيا بالمقابر

عمر هريدي: الزمالك أغنى ناد في مصر.. ويتبقى حصوله عقود رعاية مناسبة

عمر هريدي: من اليوم الأول سأحجز على أموال كهربا ونسترد الغرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ