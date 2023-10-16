حزب المؤتمر يناقش خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مجدي وبحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ، وبحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء د.رضا فرحات واللواء احمد زغلول ، واحمد خالد ،واحمد عمران ، ومحمد رمضان وعبدالعزيز بليغ و سليمان العبادى.

تم توزيع المهام علي أعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الحزب خلال فترة الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة.

تم تكليف أحمد خالد نائب رئيس الحزب لشئون المتابعة ومسؤل غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية، باستكمال تشكيل غرفه عمليات الحزب الخاص بالانتخابات الرئاسية وتقديمة لبرنامج دعم الرئيس واستعانته بكوادر وقيادات الحزب المطلوبة لهذا الغرض.

وتشمل الخطة الحزبية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقد مؤتمرات حزبية توعوية و بمجرد بدء الدعاية الانتخابية قانونيا في المرحلة الحالية تجهيز كوادر الحزب بالمحافظات والقواعد الحزبية استعدادا لفترة الحشد وتوزيع المهام خلال ثلاث ايام.

كما تم تشكيل مكتب تنفيذى مصغر للمتابعه اليوميه واداراة شئون الحزب اليوميه مشكل من ،د.مجدى مرشد،و اللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء د. رضا فرحات واللواء احمد زغلول ،واحمد خالد ويتم عقد اجتماع المكتب التنفيذى كاملا كل اسبوع لمتابعة شئون الحزب اسبوعيا.