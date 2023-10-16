الشؤون العربية بمجلس النواب: المقاومة الفلسطينية كشفت زيف قوة الاحتلال الإسرائيلي

قال أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الكيان الإسرائيلي كان يصف نفسه بأنه لا يقهر، ولا يستطيع أحد أن يتغلب عليه، ولكن المقاومة الفلسطينية كشفت زيف هذا الكلام من خلال عملية "طوفان الأقصى".

وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الغرب بقيادة أمريكا يتكتل ويرسل الاساطيل لمحاربة شعب غزة الأعزل، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإعطاء درس علني لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، بأن القاهرة لن ولم تفرط في أي متر في الاراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها رئيس قوي، والشعب المصري يثق في قدراته جيدًا.

وأضاف أن ما حدث من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية سيجل في التاريخ، والمؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر لمناقشة التصعيد في قطاع غزة ، دليل على الدور المحوري الذي تعلبه مصر في المنطقة.