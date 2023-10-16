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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رياضة النواب: ملف التجنيس ومعايير اختيار قيادات وزارة الشباب تتصدر أجندة عمل اللجنة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماعا اليوم  برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة،  لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة خلال الاجتماع ، أن  ملف تجنيس اللاعبين الرياضيين - يحظي بأولوية عمل اللجنة حيث سيتم فتح ذلك الملف بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية – وذلك من حيث الأسباب والحلول للحد من تلك الظاهرة.

أوضح أن  رئيس الجمهورية قد تطرق للحديث عن تلك الظاهرة خلال مؤتمر " حكاية وطن " ووجه  بمضاعفة قيمة مكافآت الأبطال الرياضيين وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لهم وهو الأمر الذي يجب أن تستغله وزارة الشباب لدعم ابطالنا الرياضيين .

وأوضح أن اللجنة ستطالب من وزارة الشباب ، مدها  بآلية اختيار الكوادر التي يتم تعيينها في المناصب القيادية بالوزارة والمديريات لاسيما أن اللجنة طالبتها بذلك في دور الانعقاد الثالث ولم تقوم بإرسالها.

وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا ملف عودة الجماهير إلى الملاعب لعودة الروح والحيوية إليها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة للوصول إلى آليات محددة تعزز من الأمن والسلامة لهم، وتضع الضوابط الصارمة لمواجهة حالات الشغب وذلك في سبيل النهوض بالرياضة المصرية.


كما ستناقش  قضية التعصب الرياضي من حيث الأسباب والتي من بينها (الاعلام الرياضي – وسائل التواصل الاجتماعي)، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، ودراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية بين الأندية الجماهيرية وإطلاق مبادرة نبذ التعصب لإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف.

وتضمنت خطة عمل اللجنة مناقشة تمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في دعم وتمويل الرياضات بأنواعها، وإقامة البطولات الرياضية المختلفة ودعم الرياضيين بكافة السبل المادية والمعنوية بهدف الارتقاء بمستواهم الرياضي، وتمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب وتعظيم دورهم في الحياة العامة في كافة المراحل السنية.  

كما تضمنت بحث  دور شركة " المدن " للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وادارة المنشآت الرياضية والشبابية، ومتابعة مدى ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة التي أوصت بها خلال مناقشة هذا الملف في دور الانعقاد الثالث.

مناقشة ملف أندية " النادي " (الجانب الاستثماري لوزارة الشباب والرياضة) والغرض من إنشاء سلسلة تلك الأندية بمحافظات الجمهورية في ضوء التوسع في فروعه وتحويل بعض مراكز التنمية الرياضية لفروع للنادي، ومدى تحقيق العائد منها استثماريًا بما يغطي ويتجاوز حجم الانفاق على منشآتها وملاعبها مما يُمكِن وزارة الشباب والرياضة من تنمية مواردها ذاتيًا والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

مناقشة دور الاتحادات النوعية الشبابية والرياضية في أداء أنشطتها وتنفيذ برامجها المُنشأة من أجلها، ووسائل تنمية مواردها، وحجم الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لتلك الاتحادات، ومدى تحقيق هذه الاتحادات لأهدافها المنوطة بها اتساقًا مع سياسة الدولة في المجالات الرياضية والشبابية.

مناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن التوسع في تنفيذ الأنشطة الشبابية والاهتمام بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية للنشء والشباب في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق النائية التي تحظى بالنصيب الأوفر من عناية ورعاية الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لتلك المناطق من أهمية وطبيعة خاصة.

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