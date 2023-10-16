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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة ذاتية القيادة .. وعربة تسوق ذكية .. وشاحن سريع للسيارات .. تقنيات لأول مرة بجيتكس

صدى البلد

شهد معرض جيتكس للتقنية العديد من التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل الحياة بشكل أفضل وأسرع للجميع .

وفى جناج اتصالات  من  &e  تم عرض تقنيات يتم طرحها لاول مرة ومنها طائرة ذاتية القيادة تعمل بدقة فائقة فى تحديد الموقع.

كما تم عرض  تقنيات حديثة لشحن السيارات الكهربائية من خلال تطبيق الشركة .

بالإضافة إلى ذلك تم عرض عربة تسوق تساعدك فى شراء اى سلع داخل الماركت وتساعدك فى اختيار السلع وحساب فاتورتك بالإضافة إلى عرض تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة. 

كما تم عرض أكثر من وسيلة مواصلات ومنها باصات ذاتيه القيادة يتم تسيرها بتقنيات الجيل الخامس .

هذا النوع من وسائل المواصلات تم تجربته بنجاح فى ابو ظبى وسوق يتم التوسع فيه مستقبلا .

ويعد جايتكس أكبر حدث تكنولوجي في المنطقة للشركات الناشئة؛ إذ ينضم له هذا العام أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 900 مستثمر.

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