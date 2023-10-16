إبراهيم عيسى: محمد صلاح ثروة وطنية يتعرض لاغتيالات معنوية يقودها الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محمد صلاح ثروة وطنية وإسلامية وعربية ووجود محمد صلاح في حد ذاته بالنجاح الذي يحققه والمثال الذي يقدمه من روح للعمل ومن تطوير للذات ومن تنمية للقدرات مثل لنموذج لكل عربي وكل مصري.

وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح نموذج للمصري العربي المؤمن بالتسامح والتعايش ويستطيع أن يقدم نجاح باهر وخارق واسطوري، مشيرًا إلى أنه عدم إبداء صلاح موقف تجاه فلسطين وكأنه ليس مهموم بشهداء غزة، معقبًا: "تغريدته الـ3 سطور مش هتحرر غزة".

وأشار إلى أن هناك هجمة لاغتيال شخصية محمد صلاح يقودها الإخوان لتصفية الحسابات مع محمد صلاح، موضحًا أن الإسلام السياسي متربص لمحمد صلاح منذ اللحظة الأولى لنجاحاته المستمرة، مشددًا على أننا أمام محمد صلاح ويضرب كل خطط الإخوان ويظهر بمعدنه المصري الأصيل المحترم.