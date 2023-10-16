غدا.. سلطنة عُمان تستضيف جلسة استثنائية لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة تطورات غزة

تستضيف سلطنة عمان، غدا الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة .

​وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إنَّ انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عُمان، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

وأوضح أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة.