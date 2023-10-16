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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي عن قصف الاحتلال لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية: جريمة أممية

العدوان علي غزه
العدوان علي غزه

 

أدانت  الإعلامية لميس الحديدي  قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية  لتعطيل مرور  المساعدات  للجانب الفلسطيني  عبر هدم البنية التحتية في الجهة المقابلة     قائلة : غلق المعبر هو جريمة أممية   كما قالت كافة المنظمات الاممية وكما يقول اي عاقل  ".


تابعت عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  : المعبر مفتوج جاهز من الجهة المصرية ومصر جاهزة لارسال المساعدات وكل الدعم  والمؤن الغذائية والدوائية   وإستقبال الجرحى  "


وكشفت الحديدي تفاصيل  عن الاوضاع المأساوية التي يعيشها  قطاع غزة   قائلة : "  2808  شهيد وً و11 ألف مصاب بعضهم في حالات صعبة جداً ولازال معبر رفح مغلقاً والمساعدات المصرية ومن كافة دول العالم والمنظمات الاممية  متكدسة في المعبر ولاتتمكن العبور للجانب الفلسطيني  خاصة بعد  قصف جديد إسرائيلي   للمعبر  من الناحية  الفلسطينية  للمرة الرابعة وبعض الحالات  حالتها حرجة وتحتاج لتلقي العج في المستشفيات المصرية "


واصلت :  نحن أمام وضع مأساوي  ومشاهد القتلى والجراجى على السوشيال ميديا حقيقية وليست جرافكيس المستشفيات في القطاتع مممتائلة  عن بكره ابيها فوق طاقتها الاستيعابية حتى ثلاجحات الموتى ممتلئة وأصبحت الجثث تهخزن في ثلاجات حلوى وأيس كريم "

 

 

 بلا طعام ولا دواء


أتمت : ماتبقى من سكان غزة  محاصرون   بلا مساعدة  ولا طعام ولا غذاء في مشهد  مأساوي  أمام صلف وتعنت إسرائيلي  و إسرائيل تحاصر الفلسطينيين بلا طعام ولا دواء ولا ماء وتشترط خروج الأسرى. "

لميس الحديدي قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح المساعدات المؤن الغذائي

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