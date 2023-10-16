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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية في "أطباء بلا حدود": 52% من شهداء غزة أطفال.. فيديو

غزة
غزة

قالت علا الجعبري أخصائية نفسية اجتماعية بمنظمة أطباء بلا حدود، إنّ الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم ليوم العاشر على التوالي، مشيرةً إلى أنّ 52% من شهداء غزة أطفال، حيث واجه الأطفال صعوبات كثيرة فيما يتعلق بالتعرض المباشر للقصف، وشاهدوا القصف أمام أعينهم وشاهدوا منازل تُهدم وفقدوا آباء وأمهات وقُطعت أطراف لأطفال كثر.

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وأضافت "الجعبري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل ذلك أدى إلى ظهور أعراض نفسية قوية مثل الهلع الزائد والخوف الشديد وصعوبة في النوم في ظل استهداف المناطق السكنية ليلا وهذا أدى إلى وجود خوف شديد عند الأطفال وحالات هلع وذعر شديدة".

وتابعت الأخصائية، أنه قبل تلقي الدعم النفسي يجب توفير وإتاحة الدعم الطبي للأطفال، فهناك أطفال جرحى كثر مصابون تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليه وتقديم المساعدة لهم بالإضافة إلى شُح كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحذرت في الوقت ذاته من أن شُح المياه يؤدي إلى كارثة كبيرة.

غزة

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