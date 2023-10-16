ركلة جزاء صحيحة.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن مباراة مصر والجزائر

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن منتخب الجزائر كان يستحق ركلة جزاء أمام منتخب مصر، بسبب لمسة يد حمدي فتحي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كان هناك ركلة جزاء لصالح الجزائر بسبب لمسة اليد من جانب مدافع منتخب مصر".

وأضاف: "حالة طرد محمد هاني صحيحة، ولم تكن تستدعي تدخل تقنية الفيديو، وأتفق مع الحكم في قراره بسبب التهور من لاعب منتخب مصر".

وأكمل: "الحكام المساعدين ضمن حكام اليوم، من أفضل الحكام في الوطن العربي، ولذلك كانت قراراتهم صحيحة في الأهداف التي سجلت من الفريقين، وكذلك تأكد قرارهم بالغاء هدف الجزائر".

وأتم: "الحكم يحيى الملا الذي أدار لقاء منتخب مصر والجزائر، من الحكام الشباب وهناك رغبة في تجهيزه ليكون حكم دولي بدلا من محمد عبدالله الحكم الإماراتي الشهير".