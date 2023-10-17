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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بسلام فهي دائما بحاجة لحروب

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش في سلام فهي دائمًا في حاجة لحروب وعدو حتى لو وهمي حتى لو غير موجود تخترعه.

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السفير حسين هريدي: مصر تعارض التوطين في سيناء كي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية

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حسين هريدي: نتنياهو «نمر جريح» بعد إدراكه أن نهايته السياسية اقتربت

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يعتقد أن هناك سلام حقيقي مع إسرائيل مثل الذي تم بين ألمانيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا فهذه الدول وضعت عداوتها في الخلف ولكن إسرائيل لا.  

 

وأكد أن مصر على مر التاريخ فتحت ذراعيها لكل من لجأ إليها هربًا إما من حروب أوقهر والمثال على ذلك أن سيدنا عيسى وستنا مريم لجئوا لمصر هربًا من طغيان الإمبراطور الروماني ومكثوا بها 3 سنواتن مشيرًا إلى أنه في العصر الحديث لجأ اليها إخوة عرب ثم عادوا لبلادهم بعد تحسن أوضاعها، ومؤخرًا استقبلت مصر عراقيون وسوريون ويمنيون وسودانيون وليبيون  ولم تبخل مصر ولكن استقبلتهم ومنهم من عاد لأوطانهم ومنهم من بقى.
 

حسين هريدى

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