التعليم: إعادة تقييم لمن لم يجتازوا الاختبارات بمسابقة الـ 30 ألف معلم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لديها آلية محددة لانتقاء المعلمين في مسابقة الـ 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها تبدأ بإصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة “إعلانًا” عن المسابقة.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن التعيين والتعاقد يكون من خلال اجتياز اختبار، ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتدريبات التي تحددها الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات في الجهة المعنية، ستتم إعادة تقييمهم مرة أخرى، ولو اجتازوا وزال سبب عدم الاجتياز؛ سيتم اعتبارهم ناجحين، وتسكينهم على الفور".

تدريبات تربوية

وأشار إلى أنه بعد النجاح في المسابقة؛ يخضعون لتدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية تابعة للوزارة، لافتا إلى أن المعلم يجب أن تكون لديه القدرة الكافية على أداء المهام، بشكل يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتكون لديه اللياقة الذهنية التي تستوعب التطور في المناهج الدراسية، وتطوير أسلوبه في الشرح.

ونوه بأن الاختبار الذهني يتم؛ حتى يحصل المتقدم على كورس مكثف عن المشروعات القومية، والمهارات الفردية، وتطوير القدرات، وفي النهاية، يمر بمرحلة اجتياز التدريبات، بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية.