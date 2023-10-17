هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا ومتمسك ببقاء فتوح وزيزو في الزمالك

أجاب هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك على الاتهامات التي تروج له في إنتخابات نادي الزمالك بأنه بعيد عن العمل الاداري في النادي منذ إنتخابات عام 2017 وأنه لايملك الخبرة في خوض الانتخابات الحالية قائلاً : ماحصلش أنا متصل بأعضاء الجمعية العمومية كلهم وقريب ليهم جداً ومن أول ماأعلت خخوضي الانتخابات نزلت زي مابيقولوا الملعب مباشرة ورصدت المشكللات " .



وتابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة ON:" مش كل المشاكل لازم ابقى جوه النادي ي مشكلات لاتخفى على أحد زي مشكلة القيد مثلاً لكن فيه حاجات ممكن تبقى غير معروفة زي مشاكل الفرق والاعضاء في النادي وأنا مش غريب على الناس وقدرت في عشرة ايام رصد المشاكل أنا إبن نادي الززمالك من طفولتي وعارف الاعضاء ".



وحول تعامله في حال فوزه مع أزمة عرامة كهربا قال : أرفض التقسيط لان أزمة كهربا لها شقين مادي وأدبي فأدبياً كان يجب على اللاعب الالتزام أدبياً تجاه النادي الذي خرج منه نجماً ".



واصل : " الفلوس تاخرت وأصبح عليها فوائد وأدبياً لابد من التعامل مع اللاعب لسداد الوفاء بالمستحقات ".



أما عن موقفه من زيزو وفتوح فقال : " متمسك ببقاء فتوح في الزمالك.. ونفس الوضع بالنسبة لزيزو."



وعن فرع أكتوبر قال : "تعظيم الموارد يأتي عبر عدةإتجاهات أولها ترشيد الانفاق لاننا لدينا مصروفات غير مفهومة بعض الشيء وثاني الامور غستغلال براند " الزمالك" فيعقود الرعاية والاستفادة من الموقع الجغرافي للنادي ومحلات نادي الزمالك التي تعتبر ثروة كبيرة وتعظيم الايجارات والعائد منها لانها حتى الان لازالت في نفس القيمة الايجارية منذ عام 2009 ونادي ستة أكتوبر 129 فدان والمركز الرئسيي في ميت عقبة أربعين فدان ومن ثم تعظيم المستهدف أكتوبر يكون بناء 80 فدن على المساحه وعمل مول في المساحة الباقية كبديل لمحلات السور في المركز الرئيسي وسيكون من حق أعضاء المركز الرئيسي دخول فرع اكتوبر ".



وأكد أن قبل ذلك كله ا لاستقرار كركيزة أهم شيء قبل بناء فرع 6 أكتوبر".



وعن علاقته بالنادي الاهلي قال : " علاقتي بقيادات الأهلي، وده اللي المفروض يكون موجود بين الطرفين.".