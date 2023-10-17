ملتقى جامعة بدر لأفلام الطلاب يعلن القائمة النهائية للأعمال المشاركة في دورته الأولى

أعلنت الإدارة المنظمة لملتقى جامعة بدر لأفلام الطلاب بالقاهرة، عن قائمة الأفلام المختارة للمشاركة في دورته الأولى، المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر المقبل، برئاسة الدكتور فوزي الشامي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر.

وكشف المخرج حازم مصطفى مدير الملتقى- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن أن الملتقى تقدم لدورته الأولى 155 فيلما من مختلف الجامعات المصرية والعربية، واستقرت لجنة المشاهدة على اختيار 25 فيلما ما بين روائي وتسجيلي للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى، التي تبدأ من 11 إلى 15 نوفمبر بمبني الكلية.

وأوضح مصطفى، أن قائمة الأفلام المختارة تتضمن 18 فيلما روائيا و7 أفلام وثائقية من بينها: الفيلم الروائي"16 مللي" و"البديل" و"لمسة" و"سكرة" و"ضوء وغبار" و"شغف" و"أخر مرة" و"سرقة منتصف الليل" و"فرح"و"ورد"، ومن الأفلام الوثائقية "يوم طلعتله شمس" و"الشهيد الحي" و"ثلاث قصص من غزة" و"أسنان النيل" و"توشريت" و"زوروها".

ولفت إلى أن فعاليات الملتقى تتضمن 3 برامج وهى برنامج الأفلام القصيرة ويتضمن عروض للأفلام المختارة، وبرنامج الماستر كلاسز وهو برنامج لمجموعة من ورش اليوم الواحد يضم محاضرات للدكتور سمير فرج مدير التصوير، وورشة الإخراج السينمائي للدكتور خالد بهجت، وورشة الرسوم المتحركة للدكتور طارق رشاد، وورشة الأزياء للدكتورة مها فاروق، والبرنامج الثالث هو برنامج يعرض مجموعة من أفلام مخرج راحل سيتم الاعلان عن أسمه قريبا، وسوف تحمل الدورة الأولى اسمه.