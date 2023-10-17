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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: حريصون مصر على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية

سفير مصر بالكويت
سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، خاصة الاقتصادية منها، مثمنا دور غرفة الصناعة والتجارة الكويتية الكبير في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما أكد شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، عقب لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر- حرص مصر على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين، من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وأشار شلتوت إلى انعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، يومي 22 و23 نوفمبر المقبل في القاهرة، معربا عن أمله بمشاركة قطاع الأعمال الكويتي في هذه الفعالية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية اهتمام الغرفة بهذا الحدث الاقتصادي المهم، الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الخليجية.

وأضاف الصقر أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، وأن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين؛ تحتّم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي. 

كما أكد الصقر أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

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