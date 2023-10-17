هل العلاج بالجري يحارب الاكتئاب؟

العلاج بالجري والنشاط البدني بشكل عام يمكن أن يكون مفيداً في مكافحة الاكتئاب، وهناك العديد من الدراسات التي أظهرت أن ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، بما في ذلك الجري، يمكن أن تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب.

وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، فعند ممارسة التمارين الرياضية، يتم إفراز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، وتشمل السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين. تعتبر هذه المواد الكيميائية مهمة للتوازن العاطفي والمزاج الجيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتمارين الرياضية أن تساعد في تحسين النوم وزيادة الطاقة وتقليل التوتر، وهي عوامل يمكن أن تؤثر إيجابياً على الاكتئاب.

وفي الواقع، بعض الأبحاث قد تشير إلى أن الجري يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص في مكافحة الاكتئاب. واحدة من الدراسات التي أجريت في عام 2019 نشرت في مجلة "JAMA Psychiatry" وجدت أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، بما في ذلك الجري، قد تكون فعالة بنفس درجة فعالية العلاج الدوائي أو العلاج النفسي في تخفيف أعراض الاكتئاب.

ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع الاكتئاب بشكل شامل، وقد يكون الجري والنشاط البدني إحدى العناصر المكملة للعلاج العام. لذلك، إذا كنت تعاني من الاكتئاب، من المهم أن تستشير الطبيب أو المختص النفسي لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب، سواء كان ذلك العلاج الدوائي أو العلاج النفسي أو مجموعة من العوامل التي تشمل النشاط البدني.