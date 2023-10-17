عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل العلاج بالجري يحارب الاكتئاب؟

الجري
الجري

العلاج بالجري والنشاط البدني بشكل عام يمكن أن يكون مفيداً في مكافحة الاكتئاب، وهناك العديد من الدراسات التي أظهرت أن ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، بما في ذلك الجري، يمكن أن تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب.

وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، فعند ممارسة التمارين الرياضية، يتم إفراز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، وتشمل السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين. تعتبر هذه المواد الكيميائية مهمة للتوازن العاطفي والمزاج الجيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتمارين الرياضية أن تساعد في تحسين النوم وزيادة الطاقة وتقليل التوتر، وهي عوامل يمكن أن تؤثر إيجابياً على الاكتئاب.

وفي الواقع، بعض الأبحاث قد تشير إلى أن الجري يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص في مكافحة الاكتئاب. واحدة من الدراسات التي أجريت في عام 2019 نشرت في مجلة "JAMA Psychiatry" وجدت أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، بما في ذلك الجري، قد تكون فعالة بنفس درجة فعالية العلاج الدوائي أو العلاج النفسي في تخفيف أعراض الاكتئاب.

ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع الاكتئاب بشكل شامل، وقد يكون الجري والنشاط البدني إحدى العناصر المكملة للعلاج العام. لذلك، إذا كنت تعاني من الاكتئاب، من المهم أن تستشير الطبيب أو المختص النفسي لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب، سواء كان ذلك العلاج الدوائي أو العلاج النفسي أو مجموعة من العوامل التي تشمل النشاط البدني.

اعراض الاكتئاب التمارين الرياضية العلاج الدوائي العلاج النفسي العلاج المناسب السيروتونين تحسين النوم علاج النفسي ممارسة التمارين الرياضية ممارسة التمارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

طواف الإفاضة .. أحكامه وفضله وكيفية أدائه وآخر موعد له

دعاء يوم عرفة.. 8 كلمات بها سر عجيب فى تيسير الزواج والرزق

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

كيفية الطواف حول الكعبة .. فضله وشروطه وأنواعه وأحكامه

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

هل يجوز الإنفاق من الصدقة الجارية على تدريب القائمين على الأيتام؟.. دار الإفتاء ترد

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ