وفد التنسيقية يلتقي المرشح الرئاسي فريد زهران وحملته

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد المرشح الرئاسي فريد زهران، والمتحدث الرسمي باسم المرشح، والمستشار السياسي للمرشح، وعدد من لجان الحزب وأعضائه في الأمانات المختلفة.

وأشار زهران في بداية اللقاء إلى أهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية والتجارب السياسية والاستجابة لأية دعوة من شأنها دعم حالة الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة.

ومن جانبه، قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين علي الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.