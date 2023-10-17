شرب ماءً على جثثهم.. المتهم بالتخلص من شقيقه ووالدته بالهرم أمام القضاء

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

واستمعت المحكمة إلى طلبات محمود البدوى، المحامى دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته في الواقعة أمام المحكمة، ومناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وإجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.

كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعٍ ومدرك ويسأل عن أفعاله.

كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى، والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، خاصة أنه بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وقال الطبيب النفسى إنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذي طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتآمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتج أيضًا أنه عندما يكون لديه (نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى أنه بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما، عاطل، مقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه - موضوع الاتهام آنف البيان - فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.