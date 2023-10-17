فصلوا النت عن الزيتون.. لصوص كابلات الإنترنت أمام المحكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.



وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما أدى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة، حرر محضر بالواقعة برقم 757 لسنة 2023 إدارى الزيتون، وتولت النيابة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل فى الإذاعة والتليفزيون، وآخر نقاش وعامل وعاطل وسائق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للمحاكمة.