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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. عرض مسرحيتي "من نسل آدم" و"ليست عذراء" ضمن مهرجان آفاق مسرحية

صدى البلد

تُعرض مسرحيتا "من نسل آدم" و"ليست عذراء" على مسرح آفاق بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، في مسابقة العروض الطويلة، المقامة ضمن المرحلة الأولى للتصفيات وملتقى المسابقات بالدورة التاسعة لمهرجان آفاق مسرحية، دورة الفنان الراحل كرم مطاوع.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن العرضين اللذين سيُقدمان اليوم ضمن المسابقة ستشاهدها لجنة تحكيم مكونة من الدكتور محمد عبد العزيز والناقد مجدي الحمزاوي ومحمد عبد الوارث.

وأوضح السنباطي أن مسرحية "من نسل آدم"، تقديم فرقة الممر من محافظة القاهرة، ومن تأليف أريج الجندي، وإخراج عزيز عادل، وهو دراما صعيدية يناقش قصص الشيطان مع البشر وتأثيره عليهم من خلال قصص بوليسية وعاطفية واجتماعية وردود أفعال مختلفة من كل شخص لآخر سواء بالإيجاب أو بالسلب، أما مسرحية "ليست عذراء" عن رواية للكاتبة دينا عماد، من تقديم فرقة ميزانسيه المسرحية، وإخراج مايكل نصحي، وبطولة مريم عادل ومحمد أشرف ومينا بديع وكريستين مجدي وعاطف مينا وشيري جوزيف وميرا هاني وماريهان صبحي.

يُذكر أن مهرجان آفاق مسرحية تشارك في دورته التاسعة هذا العام 50 عرضا مسرحيا من 8 محافظات مصرية، وتقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

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