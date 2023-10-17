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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض للكتاب والمخطوطات في موريتانيا ضمن فعاليات نواكشوط عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي

معرض الكتاب والمخطوطات
معرض الكتاب والمخطوطات في موريتانيا

افتتح وزير الثقافة الموريتاني أحمد ولد سيد أحمد أج، في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، معرض الكتاب والمخطوطات، الذي تقيمه اللجنة العليا لاحتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وذكرت وزارة الثقافة الموريتانية أن المعرض -الذي يشهد مشاركة 16 من دور النشر- يسعى إلى إظهار الدور الرائد لموريتانيا في نشر الثقافة الإسلامية في ربوع إفريقيا، وإبراز دور العلماء والمؤلفين والناشرين الموريتانيين في هذا المجال.

ويضم المعرض العديد من الكتب النفيسة والقديمة التي تحفظ تاريخ هذه البلاد وماضيها، ويشمل كتبا من التراث العربي والاسلامي تزخر بها مكتبات ودور نشر موريتانية.

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