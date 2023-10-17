حاول الاعتداء عليّ.. اعترافات ربة منزل شرعت في التخلص من شقيق زوجها

باشرت نيابة حلوان الجزئية، التحقيقات في واقعة قيام ربة منزل بالتعدي على شقيق زوجها بسلاح أبيض بقصد التخلص منه لتعديه عليها في منطقة المثلث.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه العامل والذي نفى التعدي على زوجة شقيقه المتوفي، موضحًا أنه كان في زيارة لها للاطمئنان عليها وعلى أطفالها للإنفاق عليهما كما اعتاد ولكن حدث خلاف مالي بينه وبين المتهمة وتفاجأ بها تطعنه بسكين مطبخ قائلًا: «غدرت بيا وأنا اللي براعيهم وبصرف عليهم زي أولادي».

فيما قالت المتهمة في أعترافاتها امام النيابة ان المتهم حاول مروادتها عن نفسها واستغلال وجودها بمفردها بالمنزل وحاول التعدي عليها.

وأضافت المتهمة إنها حاولت الدفاع عن نفسها بالتعدي على المجني عليه لإنقاذ نفسها من يديه وعدم تمكنه منها وتعدت عليه بالسلاح الأبيض.

وكانت قد حاولت سيدة قتل شقيق زوجها وتعدت عليه بسلاح أبيض - سكين- مطبخ مبررة ذلك بشروعه في التعدي عليها.