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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصير يفوز على سفاجا بفعاليات دوري مراكز الشباب بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحرالأحمر، تنفيذ  فعاليات دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، حيث فاز مركز شباب القصير على مركز شباب سفاجا بنتيجة 3 / 1.


وأوضح حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه  9 فرق موزعين جغرافيا إلى 7 إدارات فرعية، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالبحر الأحمر، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

 

البحر الأحمر الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

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