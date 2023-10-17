الأولى منذ اندلاع الحرب بأوكرانيا.. بوتين يبدأ زيارة للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الصينية (بكين)؛ للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، والتي تعد الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن طائرة بوتين هبطت قبل قليل في العاصمة الصينية، حيث سيبقى بوتين في بكين لمدة يومين.

ومن المقرر أن تجرى مباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينج، حيث ستشمل مختلف جوانب العلاقات بين موسكو وبكين.وفق ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وزار بوتين الصين آخر مرة في فبراير 2022، أي قبل أقل من 3 أسابيع من اندلاع حرب أوكرانيا، عندما حضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج أعلن فيها الجانبان شراكة "بلا حدود".

وتستضيف بكين في وقت لاحق، اليوم، وغدا الأربعاء، فعاليات المنتدى الثالث للتعاون الدولي تحت شعار (حزام واحد - طريق واحد)؛ والذي يتزامن مع مرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق.