عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14,75 مليار دولار بالسخنة

صدى البلد

  شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


ووقع  وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التي تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار ، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع فى إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، واتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية كامل الدعم الذي تقدمه المنطقة للاستثمارات في مجال الطاقة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة نحو إنتاج الوقود الأخضر، مضيفا: نعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف لما له من متطلبات عالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

خدوا جاكت معاكم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المحافظات

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

ترشيحاتنا

صحيفة الجارديان تفصل رسامًا بسبب كاريكاتير عن نتنياهو| فما القصة؟

التوافق المصري الروسي الفرنسي على خطورة الوضع بغزة محور اهتمام الصحف

مش هتصدق عينك.. موبايل اقتصادي جديد من oppo ب 3700 جنيه

الصين توقع مع مصر 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات بـ اقتصادية قناة السويس

الوزراء : زيادة التسوق من الإنترنت بالنصف الثاني من 2023

رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14,75 مليار دولار بالسخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها صادم.. فيديو يوثق لحظات اشتعال سيارة كهربائية شهيرة أثناء تجربتها ببريطانيا

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ