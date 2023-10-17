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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 24 رحلة طيران أوروبية خلال يوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية،  ضمن إجمالي 138 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع، ابتداءً من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع.

 وتم تنفيذ إجراءات احترازية وأمنية صارمة على الوافدين من لحظة وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى فنادق إقامتهم المختلفة.

رحلات من مختلف دول أوروبا

رحب مطار مرسى علم بضيوفه من عدة دول أوروبية، حيث وصلت رحلتان من التشيك، وتسع رحلات من بولندا، وواحدة من سويسرا وبلجيكا على التوالي. وصلت أربع رحلات من إيطاليا، وثلاث رحلات من ألمانيا، ورحلة واحدة من هولندا، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين ورحلة واحدة من لكسمبورج.

تطبيق إجراءات احترازية صارمة

ومنذ بداية الأسبوع، تم تفعيل إجراءات احترازية صارمة في مطار مرسى علم الدولي، تشمل الكشف الحراري وفحوصات الكوفيد-19، لضمان سلامة الوافدين والمسافرين. كما تم تكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود وداخل المطار لضمان تجربة سفر آمنة للجميع.

 استمرارية الرحلات الجوية

ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة العالية للرحلات الجوية الدولية إلى مطار مرسى علم الدولي خلال الأسابيع القادمة، حيث تستعد المنطقة لاستقبال المزيد من الزوار الأوروبيين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإرشادات الصحية والاحترازات الضرورية.

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