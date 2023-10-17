سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة في الميناء

تعرضت بعض مناطق الإسكندرية لإمطار متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وتكاثر السحب، ولم تتأثر حركة سير المشاة والمركبات أو ذهاب الطلاب للمدارس أو الجامعات والموظفين لأعمالهم، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.



واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لتلقي أي بلاغات ومواجهة ظروف الطقس، مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.



من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.