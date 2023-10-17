الهيئة القومية للبريد تطلق برامج تدريبية للعاملين بمكاتبها على لغة الإشارة

أطلقت الهيئة القومية للبريد برامج تدريبية للعاملين بمكاتب البريد على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم"، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتشمل هذه البرامج موظفي خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن تدريب العاملين بمكاتب البريد على طرق التواصل وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم" يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد من أجل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالهيئة بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة - خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة- بما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم".

وأشار إلى أنه تم تدريب ٢٠٠ موظف بمختلف المناطق حتى الآن، ومستهدف تدريب ٥٠٠٠ موظف على مستوى الجمهورية خلال العام المالي القادم".

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هذه البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للعاملين تساهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تشمل مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وأسماء الوزارات والمحافظات والألوان والعملات وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة.