75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصةً حول أسعار الذهب هذه الفترة والتي شهدت اليوم تراجعا ملحوظا ، واستقرت أسعار الدولار محليا للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصري ، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع ، كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

واتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه ، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

و شهدت أسعار الذهب تذبذبا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض لكن اليوم، تراجعت من جديد بعد القفزة التي شهدها مطلع الشهر الحالى.

تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ بقيمة تزيد على 300 جنيه خلال ساعات، إذ سجل اليوم 18,520 جنيها بعد 18,880 جنيها للشراء، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، بشكل قوي بعدما قفز إلى مستويات 2400 جنيه خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا ليبدأ من 2315 جنيها للبيع.

أما عيار 18 فقد شهد تراجعا إلى أقل من 2000 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم، بعدما قفز إلى 2050 جنيها، ليكون سعره اليوم للبيع بدءا من 1,984 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

وبالنسبة للذهب عالميا فقد هبطت سعر أوقية الذهب بعد قفزة قوية الأيام الماضية، إذ ارتفعت بقوة إلى مستويات 1,932.82 دولار لتعود اليوم إلى 1,915.20 دولار ، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.