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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادات دولية بجهود هيئة التأمينات المصرية في رقمنة وتطوير المنظومة

صدى البلد

 كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديراً للتجربة المصرية  في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية .

جاء ذلك على هامش ندوة تحت بعنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،على هامش الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، والذي بدأ امس الإثنين بمحافظة الأقصر.


 أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمراً مُلحاً بهدف استعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية ، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي ، مشيراً إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية ، مؤكداً على أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي .
 

يُذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم ، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضواً من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعاً بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات  .

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