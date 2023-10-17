رئيس جامعة سوهاج يشارك طلابه في "بينج بونج"

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطلاب بلعبة "البينج بونج" خلال تفقده صالة الالعاب الرياضية بكلية التربية، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمقر الجامعة الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة الاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالطالب الجامعي وتقديم كافة أوجه الدعم له، وأهمية تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

واوضح ان القيادة السياسية أولت ايضاً اهتماماً كبيراً بالانشطة الطلابية، و هذا الدعم غير المسبوق قد أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مهارات الطلاب، ورفع مستوى الأنشطة الرياضية في مصر.

جامعة سوهاج

وأضاف أن الجامعة تحرص علي توفير بيئة تعليمية شاملة ومشجعة للطلاب، لتعزيز الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية بين الطلاب، مضيفاً الي أهمية مشاركة الطلاب في كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بهدف تكوين مجتمع طلابي قوى متطور، و توفير أجواء تحفيزية، لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان إدارة الجامعة تؤمن بأهمية الانشطة الطلابية وممارستها، بهدف بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسئولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.

داعياً الطلاب الي ضرورة المشاركة في كافة الانشطة التي تنظمها الجامعة والتي تسهم في اكتسابه مهارات متعددة للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.