عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية تحذر: دخول صراع مع حزب الله "فخ" لإسرائيل

صدى البلد

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مخاوف إسرائيلية من الاجتياح البري لقطاع غزة لأن ذلك، وفقًا للصحيفة، من شأنه فتح جبهة علي الحدود الشمالية مع جماعة حزب الله اللبنانية وهو الأمر الذي يبدو فخًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت الصحيفة العبرية في أحد تقاريرها أنه يبدو أن هناك عددًا من العوامل قد تسببت في التأخير، لكن مصادر قالت لصحيفة جيروزاليم بوست إن أحد العوامل كان القلق المتزايد من أن حزب الله ينتظر اللحظة التي تلتزم فيها معظم القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي بغزة لفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي. فى الشمال.

في هذه الرواية، فإن حقيقة أن حزب الله لم يشارك في بداية الحرب صباح يوم السبت 7 أكتوبر الجاري وإبقاء هجماته على إسرائيل عند عتبة منخفضة إلى حد ما لا تثبت أنه تم ردعه، بل هي جزء من تزييف متقن لإغراء إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى شعور زائف بالأمن، على غرار ما حققته حماس في الجنوب، وفق وصف الصحيفة.

وأضاف التقرير أن هذا لن يمنع الجيش الإسرائيلي من غزو غزة، لكنه ربما يكون قد تسبب في تأخير الاجتياح لتعزيز القوات الشمالية في حالة حدوث الأسوأ.

وكشفت أيضا أن هناك أيضًا اعتراف عميق داخل جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يفعل شيئًا كهذا منذ عقود، وأن الاندفاع إلى التدخل دون استعداد، لمجرد إشباع تعطش السكان للانتقام بشكل أسرع، يمكن أن يكون خطأً كبيرًا.

حزب الله إسرائيل فخ ا الاحتلال عبرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

مسئول فلسطيني: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

محمد النني يعتزل كرة القدم نهائيا في هذا الموعد.. كواليس مثيرة

رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

لعبة القط والفأر.. محللون: الهجوم البري للاحتلال سيكون فوضى كاملة وحرب إبادة

بيجبرني أركع له وبياخد حقه بالقوة.. مأساة حسناء الشرقية مع عنف زوجها.. مستندات

استئصال الورم السرطاني.. تحذير خطير من الحرس الثوري لإسرائيل من صدمة أخرى

قرار حكومي.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

فيديو

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

أوردر الفجر.. دليفري يكشف قصة مقاطعة ماكدونالدز| فيديو جراف

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ