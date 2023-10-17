صحيفة عبرية تحذر: دخول صراع مع حزب الله "فخ" لإسرائيل

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مخاوف إسرائيلية من الاجتياح البري لقطاع غزة لأن ذلك، وفقًا للصحيفة، من شأنه فتح جبهة علي الحدود الشمالية مع جماعة حزب الله اللبنانية وهو الأمر الذي يبدو فخًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية في أحد تقاريرها أنه يبدو أن هناك عددًا من العوامل قد تسببت في التأخير، لكن مصادر قالت لصحيفة جيروزاليم بوست إن أحد العوامل كان القلق المتزايد من أن حزب الله ينتظر اللحظة التي تلتزم فيها معظم القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي بغزة لفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي. فى الشمال.

في هذه الرواية، فإن حقيقة أن حزب الله لم يشارك في بداية الحرب صباح يوم السبت 7 أكتوبر الجاري وإبقاء هجماته على إسرائيل عند عتبة منخفضة إلى حد ما لا تثبت أنه تم ردعه، بل هي جزء من تزييف متقن لإغراء إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى شعور زائف بالأمن، على غرار ما حققته حماس في الجنوب، وفق وصف الصحيفة.

وأضاف التقرير أن هذا لن يمنع الجيش الإسرائيلي من غزو غزة، لكنه ربما يكون قد تسبب في تأخير الاجتياح لتعزيز القوات الشمالية في حالة حدوث الأسوأ.

وكشفت أيضا أن هناك أيضًا اعتراف عميق داخل جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يفعل شيئًا كهذا منذ عقود، وأن الاندفاع إلى التدخل دون استعداد، لمجرد إشباع تعطش السكان للانتقام بشكل أسرع، يمكن أن يكون خطأً كبيرًا.