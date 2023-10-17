بحجة الخطأ العرضي.. هكذا قمعت ميتا ملايين الحسابات المتعاطفة مع فلسطين

دافعت شركة "ميتا" عن نفسها، أمام الغضب الواسع عالميا على قيامها بقمع آراء الناس عبر منشوراتهم على موقع فيسبوك، وفق ما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.

أدان الملايين حول العالم خاصة في الدول العربية وفي أمريكا ذاتها عبر منشورات فيسبوك الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تشنها على غزة.

زعمت شركة ميتا أن بعض المنشورات تم إخفاؤها بسبب "خطأ عرضي" في أنظمة الشركة.

وقالت: "هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى - وقد قمنا بإصلاحه بسرعة".

وأضافت: "وفي بعض الأحيان، قد يتم حظر أو حجب بعض المنشورات مؤقتا لأن الشركة تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن آلاف المستخدمين نشروا رسائل دعم للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين شرد مئات الآلاف منهم وقتل وأصيب الآلاف بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، قبل أن يفاجأوا بإخفائها أو حذفها.

كما أشار ناشطون آخرون إلى أن حساباتهم تعرضت للإغلاق.