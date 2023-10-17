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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفيدة شيحة: استجابة دولية واسعة لقمة القاهرة للسلام لإنهاء أزمة غزة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، يوم السبت المقبل، تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن الاستجابة الدولية واسعة للمشاركة بها، الأمر الذي يعد نقطة الانطلاق نحو تغليب مسار دعم التهدئة في قطاع غزة.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه القمة تشكل فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف وضع أسس حل أزمة القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن قمة القاهرة للسلام سعي مصري لإنهاء الأزمة. 
وتابعت مفيدة شيحة، أن هذه القمة من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وتعني تحركات مصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. 
 

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