عازفة الفيولا رشا يحيى في أمسية فنية بدار الأوبرا.. الخميس

تحيي عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى، وفرقتها الموسيقية، أمسية فنية تحت عنوان بين الشرق والغرب، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد "الخميس"، على المسرح الصغير بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم "الثلاثاء" أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها: "رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل (مقدمة، ونهاية)- الليل وآخره- الضوء الشارد- الرجل الآخر- السقوط في بئر سبع لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، وميدلي سيد درويش"، بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية وإعداد محمد عشى الذي يشارك كضيف شرف على آلة البيانو، إلى جانب تابلوهين استعراضيين تصميم وإخراج هاني حسن.



وتضم الفرقة كل من العازفين أمير عوض (بيانو)، محمد حسن (كي بورد)، أمجد عبد الباري (باص جيتار)، وليد خليل (درامز)، عمرو راشد - هاني زين (بركشن)، محمد دبور (إيقاع)، يحيى الهرميل (ماريمبا)، سيد الحسينى (مزمار) ، محسن الشيمى (ربابة).

يذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام- شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، ونالت درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا بأوركسترا القاهرة السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن، وكاتبة بالعديد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية، ونالت جوائز وشهادات تقدير متعددة، وحصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، وطافت دول عربية وأجنبية في جولات فنية ناجحة.