سرقوا شنطة فلوس أمام البنك.. قرار عاجل من المحكمة بشأن 4 متهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة 4 متهمين لقيامهم بسرقة شنطة فلوس ١٥٠ الف جنيه من داخل سيارة لجلسة ١٢ نوفمبر .



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين وهم كلا من :طارق ح و حسين ح. و على أ. و محمد س لأنهم في ٢٠٠٢٢/١٢/٧

المتهمين من الأول وحتى الثالث سرقوا المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق “ شنة فلوس” والمملوك للمجني عليه أحمد محمد وكان ذلك بطريق العام بأن تتبعوه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ مالي وما أن ترك سيارته وبها ذلك المبلغ كسروا نافذة السيارة واستولوا على أمواله حال حيازتهم لسلاح ناري محل اتهام لاحق النحو المبين.

شنطة فلوس

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفقا معهم على ارتكابها على ذلك النحو بناء على تحريض المتهم الرابع وساعدهم الخامس بأن أمدهم بالسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الواقعة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق سرقة المبلغ المالي مائة وخمسون الف جنية الخاص بالمجنى عليه احمد محمد بقيام المتهم الأول عقب تتبعهم للمجني عليه من أمام البنك الاهلى بميدان النافورة دائرة القسم حتى مكان ترك السياره أمام الشركة خاصته شارع الكهرباء دائرة القسم وقام المتهم طارق ح. بمراقبة الطريق للمتهمين حال ارتكاب الواقعة وتأمينهم.

وأشار أمر الإحالة أن الأحراز في القضية جاءت كالآتي : حرز عبارة عن مظروف ابيض اللون بداخله حقيبة سوداء اللون مدون عليها كلمية اسبورت بداخلها عدد ۲۰ لفافه بلاستيكية بوصفهم السابق المضبوطين بحوزة المتهم / على ا. و حرز اخر عبارة عن مظروف ابيض اللون قطعة من جوهر الحيش المخدر المضبوطة بحوزة المتهم / طارق ح و حرز عبارة عن سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع ذو مقبض خشبي وأجزاء معنية كامله خالي من الطلقات المضبوطة