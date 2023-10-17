بيان عاجل من الدفاع المدني الفلسطيني بعد قصف الاحتلال لمستشفي المعمداني بغزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلي أكثر من 300 شهيد في قصف إسرائيلي علي المستشفى الأهلي المعمداني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أنه “لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنه وفقا للتقديرات الأولية فقد تم استشهاد بين 200 إلى 300 شخص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى العربي "المعمداني" في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.