عزة مصطفى تفتح النار على العدوان الإسرائيلي

شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مضيفا أن الشعب المصري يكره إسرائيل، وجيل وراء جيل إحنا بنكره إسرائيل.



وتابعت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري الوحيد الذي رفض فكرة التطبيع، رفض شعبي، وكل الأجيال متوارثة فكرة إسرائيل وعدم أي حب تجاهها، لافتة إلى أن إسرائيل دولة شاطرة في أن الكل يكرهها.



وأكملت مقدمة برنامج صالة التحرير، أن على كافة المواطنين من الشعب المصري بمختلف فئاته ضرورة الاستمرار في نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يؤكد حبنا للأشقاء في فلسطين.

