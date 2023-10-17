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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دوي صافرات الإنذار.. المستشار الألماني يختبئ في ملجأ بـ تل أبيب

المستشار الألماني
المستشار الألماني

اضطر المستشار الألماني، أولاف شولتس، للاختباء فى ملجأ بالسفارة الألمانية مع انطلاق صافرات الإنذار خلال زيارته إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادر مقربة منه.

واضطر شولتس للبقاء هناك لبضع دقائق، وفقا للمصادر.

ووصل شولتس إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم في زيارة تضامنية.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه سيقوم بزيارة مصر وسيجري محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح شولتس، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، أن “تدخل أي جهة خارجية في النزاع الحالي سيكون خطأ كبيرًا”.

ولفت الانتباه إلي أنه “يجب أن نعمل للحيلولة دون تصعيد الوضع الراهن”.

وقال المستشار الألماني، إن “برلين تواصل مساعيها للإفراج عن الأسري لدى حماس”، مؤكدا أن “مواطنين ألمان ضمن الأسري”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

تل أبيب إسرائيل المستشار الألماني

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