أخبار التعليم.. جامعات مصر تنتفض لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومعلومات لأول مرة عن بق الفراش

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



حملة للتبرع بالدم بمجمع الكليات النظرية بالمنوفية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. صور

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا بدولة فلسطين .

مدير مركز الدعم النفسي بالقاهرة: نقدم الخدمات لطلاب الجامعة فقط

كشف الدكتور فكرى العتر مدير مركز الدعم النفسى بجامعة القاهرة ، عن تفاصيل الاشتراك بالمركز وهل يمكن لطلاب الجامعات الأخرى التقديم بالمركز .

يحب الكتب.. أستاذ علم حشرات تكشف معلومات لأول مرة عن بق الفراش

شهدت العاصمة الفرنسية باريس انتشاراً واسعاً لـ"بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة، حيث نشر الفرنسيون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات والمكتبات العامة ومطار شارل ديغول وقد دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات.

رئيس طيبة التكنولوجية يشهد حفل افتتاح كلية العلوم بجامعة الأقصر

أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر عن سعادته بافتتاح صرح تعليمي جديد بجامعة الأقصر، يضاف لكليات الجامعة الست، مؤكدا أن جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي حسين، شهدت العديد من الإنجازات والتوسعات التي ساهمت في تعزيز مكانة الجامعة وإتاحة الفرصة لشباب وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على تقليل الاغتراب والحصول على خدمة تعليمية متميزة.

رئيس جامعة الزقازيق يشهد إحتفالية كلية الطب باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

نظمت كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق احتفالية اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة ، بمناسبة مرور خمسون عاما على نصر أكتوبر ١٩٧٣ ، وذلك بالمركز العلمى بمبنى الجراحة حيث عقدت ندوة بعنوان : (نصر أكتوبر المجيد) ، حاضر فيها اللواء محى نوح ، قائد المجموعة ٣٩ قتال والبطل الحقيقى لفيلم الممر ، والذى خاض ٤ حروب، وأحد مؤسسى الكتيبة ١٠٣ صاعقة وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة جنوب الوادى الأهلية، حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة الأهلية، شهدت إقبالاً كبيرا من الطلاب والأساتذة والإداريين، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة بنها يفتتح معرضا للمشروعات الطلابية في العلوم الإنسانية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرضا لمشروعات الطلاب الخاصة بالعلوم الإنسانية والذى عقد على هامش المؤتمر الثاني للدراسات العليا فى العلوم الإنسانية بجامعة بنها.



جامعات مصر تنتفض.. إقبال مكثف من الطلاب للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

انتفضت الجامعات المصرية، بشكل مكثف من خلال الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر، لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت حملات التبرع في عدد كبير من الجامعات، على رأسها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطب القصر العيني، جامعة حلوان، هندسة المطرية، جامعة المنيا، جامعة أسوان، كلية الحقوق بالمنصورة، مدينة الطلبة بالقاهرة والجيزة، جامعة كفر الشيخ، كلية العلوم جامعة الزقازيق، كلية الطب وكلية التربية بجامعة سوهاج.

محافظ أسيوط يشهد حفل الأنشطة المدرسية لطالبات مدرسة الأمل الثانوية الفنية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل الأنشطة المدرسية الذي أقامته مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بنات بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط في إطار الدعم المستمر لذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كل المجالات ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة.