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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة متأثرة: الأطفال الفلسطينيون يكتبون أسماءهم على أيديهم للتعرف عليهم حال القصف

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن العالم عليه التدخل من أجل وقف المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين، مواصلة: "لمذا يقف العالم متفرجا ومشاهدا ومتابعا لما يحدث رغم أن هذه أرض فلسيطينية 100%".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "وصلنا لدرجة إن الأطفال الفلسطينيين بيكتبوا أسماءهم على أيديهم حتى يعرفوا عندما يتم قتلهم، فهناك أطفال لا يعرف أحد هويتهم، لذا كتب أطفال فلسطينيون أسماءهم على كف أيديهم".

لماذا لا تتدخل محكمة العدل الدولية

وتابعت بسمة وهبة : "هناك رضيعة لم يتم فطمها وتم انتشال جثمانها، هل يرى العالم هذا المنظر؟! أين حقوق الإنسان؟! أين منظمات المجتمع الدولي؟! لماذا لا تتدخل محكمة العدل الدولية؟ أين المحكمة الجنائية الدولية؟! أين البرلمان الأوروبي؟! أين حقوق الإنسان بأمريكا وأوروبا؟!".

بسمة وهبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف المذابح منظمات المجتمع الدولى محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية

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