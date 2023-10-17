عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد البدري: سيناء خط أحمر.. والقضية الفلسطينية مصرية والتاريخ يشهد

الناىب محمد صلاح
الناىب محمد صلاح البدري

أكد الناىب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن سيناء بالنسبة لشعب مصر العظيم الأبي، ليست مجرد محافظة أو نطاق جغرافي مصري ،وأنما رمزا للصمود والمقاومة والنصر والعزيمة والعزة والكرامة، لذلك فإن الحديث عن التفريط فى سيناء بأي شكل من الأشكال مرفوض وخطا أحمر للمصريين.


وأضاف "البدري" فى بيان له منذ قليل، أن محاولة قوات الاحتلال الاسرائيلية وبعض الدول التي تناصرها فى الخارج، لإقناع اشقائنا الفلسطينيين بالخروج من أرضهم والاتجاه جنوبا ناحية الحدود المصرية وخاصة سيناء ، بات أمرا مكشوفا للقاصي والداني، و الهدف منه هو تصفية القضية الفلسطينية .


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المصريين والفلسطينين والعرب وكل من يمتلك ضميرا وتحركه الإنسانية، يعولوا كثيرا على قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المنتظر أن يشارك فيها عددا كبيرا من قادة العالم.

 

وأكد أن القضية الفلسطينية لطالما كانت قضية مصرية منذ قديم الأزل، يشهد عليها التاريخ والشعبين الشقيقين، موضحا أن مصر لن تتخلى عن القدس والفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد ومصاب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد ضرب مستشفى في غزة

25 مليون جنيه.. شكوى من بيراميدز ضد الزمالك في اتحاد الكرة

انفجار هز المنطقة.. شاهد لحظة استهداف المستشفي المعمداني في غزة |فيديو

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

ترشيحاتنا

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

وقفة احتجاجية غدا.. الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى المعمداني بغزة

إسرائيل تقصف مستشفى جديدا في قطاع غزة

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

مئات الضحايا.. مشاهد قاسية من مستشفى المعمداني بعد قصفه

إسرائيل تطلب 10 مليارات دولار مساعدة طارئة من أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أموالكم ملطخة بالدماء.. رد صادم من هدى القطان على تهديد متابعة إسرائيلية

أبرز الفنانين الحاضرين في مؤتمر التضامن مع فلسطين بنقابة الممثلين| صور

خلطة سحرية.. ماذا يفعل الخل الأبيض للشعر؟

بفستان ناعم.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

فيديو

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

هدية مجانية لطلاب المدارس.. إعلان هام من وزير التعليم

600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ