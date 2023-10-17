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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبائل العربية تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ينظم المجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات، مؤتمرا جماهيريا يوم السبت المقبل من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساءً، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإحدى القاعات المجاورة لفندق كتاركت بالمريوطية، بحضور النائب الأول الدكتور عصام البر والأمين العام المستشار خالد لعبيدى وأعضاء المجلس.

يهدف المؤتمر إلى تأييد ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ومساندة القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.


من جهته أكد رئيس المجلس المهندس سعيد البرهومى، رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات، أن المؤتمر يهدف إلى دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يخوضها في ربوع كافة مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد حضور مكثف من قبل أبناء القبائل العربية من كافة المحافظات، من أجل مساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال الشيخ وجيه حجر أمين عام المحافظات بالعام للمجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات، إن استراتيجية المجلس المصري والقبائل في دعم السيسي ومؤسسات الدولة تأتي من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع طيلة السنوات الماضية، وما نتج عن ذلك من استقرار أمني وتنموي على طريق بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد "أبوحجر" حرص جميع أبناء القبائل المصرية على استقرار الوطن، في ظل ما يحيط بمصر من مؤامرات، وكذلك دعم السياسية الخارجية لمصر فيما يتعلق بكافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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