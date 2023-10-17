مصر تجري اتصالات إقليمية ودولية لتهدئة الأوضاع في غزة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، تفاصيل مجهودات الدولة المصرية مصر الحثيثة لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "حركة اتصالات إقليمية ودولية تقوم بها مصر لتهدئة الأوضاع في غزة ".

وأضاف عماد الدين حسين: "الرئيس السيسي تلقى اتصالات من رؤساء دول العالم وتم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة والعمل على تسوية الأزمة سياسيا في غزة ".

وتابع عماد الدين حسين: "مصر دعت إلى قمة عالمية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وبالفعل سيتم عقد القمة يوم السبت المقبل بحضور دولي وإقليمي من رؤساء العالم ونأمل أن يتم علاج جذور المشكلة ".

وأشار إلى أن مصر تسعى للحفاظ على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.