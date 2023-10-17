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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس نقابة التمريض يعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني

غزة
غزة

استنكرت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية، بعد استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، مؤكدة إنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

قصف مستشفى الأهلي المعمداني

وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشآت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذى يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليس منشأة عسكرية.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة التمريض يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعب المصري، مؤكدة أن النقابة لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل، للأشقاء الفلسطينيين متى كان ذلك ممكنا.


يذكر أن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قد أعلن أن أكثر من 500 شهيد حتى الآن هم ضحايا استهداف مستشفى الأهلي المعمداني خلال قصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين غزة قصف مستشفى الأهلي المعمداني لحظة قصف مستشفى الأهلي المعمداني المستشفى الأهلي المعمداني

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